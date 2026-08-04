Wer eine Katze hat und in die Stadt zieht, steht vor der Frage: Kann ich die Katze noch rauslassen oder gewöhne ich sie ans Leben in der Wohnung?

Wie schwierig es für Menschen ist, aus einer Freigänger-Katze eine Wohnungskatze zu machen, das haben Forschende aus Neuseeland und Australien in einer kleinen Studie untersucht. Teilgenommen haben knapp 90 Leute mit Katzen. Viele hatten am Anfang Sorgen, wie gut es ihren Katzen drinnen geht.

Die ersten Wochen waren offenbar zum Teil anstrengend. Jüngere Katzen gewöhnten sich schneller ans Leben drinnen als ältere. Am Ende haben aber mehr als zwei Drittel angegeben, dass sie die Umstellung einfacher fanden als gedacht.

Die Halterinnen und Halter der Stubentiger gaben an, dass sie sich jetzt weniger Sorgen um die Sicherheit ihrer Katze machen, und die meisten erleben ihre Katze inzwischen als zufrieden.



