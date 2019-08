Der Immunologe Martin Bachmann von der Uni Bern hat im Deutschlandfunk-Interview von der Methode erzählt. Dabei geht es darum, ein bestimmtes Protein im Körper der Katze auszuschalten. Das gilt bei Menschen als Auslöser von Katzenhaar-Allergien. Bei der Katze kommt es vor allem im Speichel vor und gelangt ins Fell, wenn sich die Katze putzt.

Eine Forschungsgruppe an der Uni Zürich hat Katzen mit einem Mittel geimpft, durch das Antikörper das Protein einbinden. In Tests hat es nach Aussage des Forschers danach weniger allergische Symptome beim Menschen gegeben. Für die Katze hatte die Impfung wohl keine Nebenwirkungen. In spätestens drei Jahren soll das Mittel auf den Markt kommen.