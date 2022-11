Am liebsten Second Hand.

Das gilt mittlerweile auch für den Erwerb einer eigenen Immobilie. Das Bundesinstitut für Raumforschung hat auf Basis einer regelmäßigen repräsentativen Befragung eine Studie zum Wohneigentum in Deutschland erstellt.

Neubau-Anteil sinkt seit Jahrzehnten

Dabei kam raus, dass zwischen 2018 und 2021 weniger neugebaute Häuser und Wohnungen erworben wurden als in den Vorjahren. Ende der 70er lag der Neubau-Anteil noch bei über 50 Prozent und seitdem stetig gesunken, auf inzwischen rund 20 Prozent. In der Zeit wurden auch Eigentumswohnungen unbeliebter. Am beliebtesten waren zuletzt freistehende Einfamilienhäuser.

Die meisten Käuferinnen waren übrigens Familien. Fast jede 4. Immobilie wechselte aber auch als Erbe oder Geschenk seine Besitzerin oder Besitzer.