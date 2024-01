Auf Helgoland ist eine Rekordzahl von Kegelrobben-Babys gezählt worden.

Der Verein Jordsand meldet, dass in dieser Wurfsaison an einem Tag 793 Jungtiere an den Stränden der Hochseeinsel erfasst wurden. Das seien so viele wie noch nie in einem Winter. Wie viele Kegelrobben insgesamt geboren wurden an der Wattenmeerküste, ist noch nicht bekannt. Geschätzt werden 850 bis 900 Geburten.

Erste Baby-Wochen an Land

Die Kegelrobben-Babys kommen zwischen November und Januar zur Welt. Anders als Seehundbabys können sie in ihren ersten Lebenswochen mit ihrem weißen, langhaarigen Babyfell nicht schwimmen. Sie bleiben deshalb am Strand, während ihre Robben-Mütter im Meer nach Nahrung jagen. Erst nach dem Fellwechsel gehen die kleinen Robben ins Wasser.

Kegelrobben waren an deutschen Küsten lange Zeit ausgerottet. Mittlerweile stehen sie unter Naturschutz, seit den 1980er Jahren wächst ihr Bestand im Wattenmeer wieder.