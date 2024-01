Auf Helgoland geht so langsam die Wurfsaison für Kegelrobben zu Ende.

Und zwar mit einem Rekord: Der Verein Jordsand meldet, dass in dieser Wurfsaison an einem Tag 793 Jungtiere an den Stränden der Hochseeinsel erfasst wurden - so viele wie noch nie.

Ein paar Kegelrobben-Babys mussten aber in ihrem jungen Leben schon umziehen: In die Seehundstation in Friedrichskoog in Schleswig-Holstein. Sie waren Ende November von ihren Müttern getrennt worden und mit knapp zwei Wochen noch zu klein, um in Freiheit zu überleben. In der Seehundstation wurden sie aufgepäppelt - und sind an diesem Wochenende wieder in die Nordsee ausgewildert worden.