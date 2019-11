Ein Forschungsteam unter tschechischer Führung hat neue Hinweise dafür gefunden. Die Vogelart Sprosser lebt eigentlich in Europa, überwintert aber in Afrika. Das Team hat die Tiere an beiden Orten beobachtet, um rauszufinden, ob sich der Gesang der Männchen unterscheidet. Zuhause in Europa folgten deren Lieder einem ganz typischen Muster. Beim Überwintern in Afrika probierten die Vögel dagegen viel mehr aus: Der Gesang war deutlich vielfältiger und die typischen Merkmale fehlten.

Das Forschungsteam vermutet, dass die Vogelmännchen ihre Lieder über den Winter einstudieren, um in der Paarungszeit im Frühjahr die perfekte Show hinzulegen. Das würde erklären, warum die Vögel während dieser Zeit überhaupt singen - obwohl es weder Weibchen zu beeindrucken gibt noch Konkurrenten zu verjagen.