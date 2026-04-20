In Kenia soll ein Gen-Projekt helfen, die Väter unehelicher Kinder zu identifizieren.

Dabei geht es vor allem um Kinder, die in der Umgebung eines britischen Armee-Trainingscamps geboren wurden. Die sind inzwischen zwischen 3 und 70 Jahre alt. Die BBC berichtet, dass ein britischer und ein kenianischer Anwalt versuchen, für diese Kinder und ihre Mütter Unterhaltszahlungen oder das Recht auf die britische Staatsbürgerschaft zu erreichen. Letzten Dezember hatte es in Kenia eine parlamentarische Untersuchung zum Verhalten der Camp-Besatzung gegeben - unter anderem zu Vorwürfen von sexualisierter Gewalt und der Vernachlässigung von im Land gezeugten Kindern. Laut dem Bericht gibt es Unterlagen zu hunderten unehelichen Kindern im Camp-Umfeld.

Das britische Verteidigungsministerium hat sich schon entschuldigt und versprochen, sich um mögliche Probleme im Zusammenhang mit britischen Militärangehörigen in Kenia zu kümmern.