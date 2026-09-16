Auch in Kenia ist die Energiewende Thema. Der Nationalpark Maasai Mara setzt deshalb auf Elektrofahrzeuge.

Die Ranger bekommen deswegen in Kenia produzierte E-Motorräder. Rund 160 Kilometer weit kommen sie mit einer Ladung. Deshalb soll es weitere Ladestopps im Reservat geben mit Solarmodulen und Batteriespeichern. Wie die Nachrichtenagentur AP berichtet, ist die erste Bilanz der E-Motorräder positiv: Die Ranger können sich nämlich besser unbemerkt an Tiere und Wilderer anpirschen, weil die Fahrzeuge weniger Krach machen. Außerdem sind sie unabhängig von Benzinlieferungen in die entlegene Region.



Vorbild für andere Schutzgebiete?