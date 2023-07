Wie erkenne ich, ob die Milch, die ich kaufe, von Kühen stammt, bei denen gut aufs Tierwohl geachtet wurde?

Im Moment gibt es verschiedene Label, die Tierwohl kennzeichnen sollen, sowas wie "Pro Weideland" oder "Naturplus". Ein Team der Fachhochschule Kiel hat sich angeschaut, welche Label es gibt, wie die Milchvieh-Betriebe damit klarkommen, und was sich Verbraucherinnen und Verbraucher wünschen. Die Forschenden sagen: Das strengste Label ist die Kennzeichnung "Für mehr Tierschutz". Allerdings sei es für die Menschen schwer, die einzelnen Labels und ihre Bedeutung zu unterscheiden. Und die Betriebe hätten oft Angst, dass es sich für sie am Ende nicht lohnt, auf mehr Tierwohl umzustellen. Die Forschenden empfehlen, dass auf Milchpackungen das Tierwohl in vier Stufen angegeben wird. Also eine Eins für Stallhaltung, bis zu einer Vier für Premium.