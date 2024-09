Die Artenvielfalt ist unglaublich wichtig und wertvoll - auch für Menschenleben und die Wirtschaft.

Das macht eine Studie aus den USA besonders deutlich. Laut der hat ein Rückgang bei Fledermäusen in einigen Bezirken dazu geführt, dass dort die Säuglingssterblichkeit steigt. Das liegt laut den Forschenden an einer Kettenreaktion: Die Fledermäuse sterben vermehrt an einer eingeschleppten Pilzkrankheit. Dadurch gibt es weniger Fledermäuse, die Schädlingsinsekten fressen könnten, und die Landwirtschaft setzt mehr Insektizide ein, um die Erträge gleich hoch zu halten. Die Forschenden vermuten, dass diese Pestizide dann zusätzlich den Fledermäusen schaden.

In den Bezirken mit erhöhtem Insektizid-Einsatz gab es einige Zeit später deutlich mehr tote Babys. Außerdem sanken die Einnahmen in der Landwirtschaft nach dem Ausbrechen der Fledermaus-Krankheit um fast 30 Prozent.

Fachleute, die nicht an der Studie beteiligt waren, sagen: Die Untersuchung zeigt, wie groß der Beitrag der Biodiversität für die Gesundheit und eine gewinnbringende Landwirtschaft ist. Außerdem werde zum ersten Mal ein Zusammenhang zwischen Pestizid-Einsätzen und Kindersterblichkeit deutlich.