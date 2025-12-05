KI könnte in Zukunft auch in Wahlkämpfen eine größere Rolle spielen.

Forschende haben im Fachmagazin Nature gezeigt: KI-Chatbots konnten in einem Test Wähler und Wählerinnen teils überzeugen, für eine andere Partei zu stimmen.

Die Forschenden hatten zu den letzten großen Wahlen in den USA, in Kanada und Polen insgesamt mehrere tausend Teilnehmende angeworben. Sie sollten dann mit Chatbots schreiben. Einige bekamen dabei Bots zugewiesen, die zu ihrer politischen Meinung passten; andere einen, der für die Gegenseite argumentierte.

Sachargumente helfen

Dabei fiel auf: Teilnehmende ließen sich durchaus von dem Bot der Gegenseite überzeugen, auch nachhaltig. Dabei wirkte es vor allem, wenn der Bot viele Sachargumente anbrachte.

Auffällig war noch: Vor allem KI-Bots auf der rechten Seite des politischen Spektrums nahmen es mit der Wahrheit nicht ganz so genau.