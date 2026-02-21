In Indien hatten sich fast 90 Länder, auch Deutschland, zu einem KI-Gipfel getroffen.

Sie wollten gemeinsam beschließen, welche Regeln für Künstliche Intelligenz gelten sollen. In der Abschlusserklärung steht allerdings, dass es für KI keine verbindlichen Regeln geben soll - nur freiwillige. Man wolle daran arbeiten, KI-Systeme vertrauenswürdiger zu machen und energieeffizienter. Außerdem solle KI demokratischer werden und KI solle der Wirtschaft und der Gesellschaft nutzen.

Vor allem die USA als weltweit größter Player bei Künstlicher Intelligenz hatten verbindliche Regeln für KI abgelehnt. Die Uno hat angekündigt, dass es eine Uno-Kommission für Künstliche Intelligenz geben soll, mit Fachleuten aus der Wissenschaft. Die sollen die Auswirkungen von KI untersuchen und sicherstellen, dass Menschen KI verstehen und kontrollieren können.