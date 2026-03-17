Die Encyclopaedia Britannica hat OpenAI verklagt - also das Unternehmen hinter ChatGPT.

Der Herausgeber der Lexika wirft OpenAI vor, seinen Chatbot unerlaubt mit seinen Enzyklopädie- und Wörterbucheinträgen trainiert zu haben. 100.000 Artikel soll das Unternehmen unrechtmäßig kopiert haben, um damit sein Sprachmodell zu füttern. Als Folge davon wird das Lexikon nicht mehr genutzt, sagt der Herausgeber.

Gegen die Unternehmen hinter Chatbots wird immer wieder geklagt. Der Vorwurf ist dabei oft der gleiche: KI-Firmen würden urheberrechtlich geschützten Content zum Trainieren von ihren Systemen benutzen.

Die Encyclopaedia Britannica gibt es seit 1768. Das Nachschlagewerk erscheint auf Englisch und hat den Anspruch, das menschliche Wissen möglichst vollständig zusammenzufassen.