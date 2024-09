Ausgerechnet Künstliche Intelligenz könnte dabei helfen, Leute vom Glauben an Verschwörungsmythen abzubringen.

Laut einer neuen Studie im Fachjournal Science scheinen dabei auch schon relativ kurze Chats mit einer speziell trainierten KI zu helfen. Dieser KI-Chatbot lässt Verschwörungsgläubige erklären, warum sie an etwas glauben - und setzt ihnen dann passende Gegenargumente mit Fakten vor. In Experimenten mit mehr als 2.000 Verschwörungsgläubigen in den USA war das erstaunlich erfolgreich. Im Schnitt sank der Glaube an den Verschwörungsmythos um 20 Prozent - und ein Viertel ließ sogar ganz davon ab. Der Effekt hielt auch noch zwei Monate nach dem Chat an. In dem Experiment half es also, Verschwörungsmythen mit den richtigen Fakten zu kontern. Warum die KI damit in der Studie so erfolgreich ist, ist nicht ganz klar. Eine Erklärung könnte sein: Sprachmodelle haben Zugriff auf sehr viele Fakten und Argumente.

Forschende, die an der Studie nicht beteiligt waren, finden die Ergebnisse spannend. Sie sind aber nicht sicher, ob sich Hardcore-Verschwörungsmystiker auf eine Diskussion einlassen würden - und dann auch noch mit einem Chatbot.