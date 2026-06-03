In den USA bleiben KI-Anwendungen ohne gesetzliche Regulierung.

Präsident Donald Trump hat zwar jetzt eine Anordnung unterschrieben. Sie ruft KI-Konzerne wie OpenAI oder Google aber nur dazu auf, freiwillig mit der Regierung zusammenzuarbeiten.

Wenn sie das tun, soll die Regierung ein neues KI-Produkt 30 Tage testen dürfen, bevor es veröffentlicht wird. Es soll aber weiter keine Zulassung durch die Regierung nötig sein.

US-Präsident Trump ist dagegen, Technologien wie Künstliche Intelligenz staatlich zu regulieren. Er sagt, das würde das Wachstum in dem Bereich behindern.

In der Europäischen Union dagegen gibt es seit zwei Jahren ein KI-Gesetz. Es soll die Entwicklung pushen und gleichzeitig Grundrechte schützen.