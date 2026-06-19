Wenn wir eine Batterie laden wollen, dann machen wir uns wenig Gedanken: Kabel in die Steckdose und fertig.

Bei Unternehmen, die viel Strom verbrauchen, sieht das anders aus - da lohnt es sich, genau zu überlegen, wann viel Strom genutzt wird. Dank dynamischer Strompreise, kann Strom vor allem dann genutzt werden, wenn er besonders günstig ist. Das Fraunhofer Institut für Produktionstechnik und Automatisierung hat jetzt eine KI entwickelt, die das günstigste passende Zeitfenster vorhersagen kann.

Im Wettbewerb gegen bereits bestehende Prognosedienste hatte die KI die Nase vorn. Beim günstigsten Strompreisfenster für den nächsten Tag lag sie doppelt so häufig richtig. Und wenn Unternehmen zeitlich flexibel sind - etwa wann eine Anlage auf Hochtouren läuft oder die Batteriespeicher aufgeladen werden - dann kann das richtig Geld sparen: Den Forschenden zufolge sanken die Ausgaben für Strom dank ihrer KI um bis zu 17 Prozent.