Der höchste Gipfel, der Kibo, hat fast 6000 Meter - und ist die Touristenattraktion in Tansania. Das zuständige Ministerium will, dass in Zukunft noch mehr Menschen den Kilimandscharo besuchen und Geld da lassen - und deshalb plant das Ministerium eine Seilbahn auf den höchsten Berg Afrikas zu bauen. Aus den 50.000 Touristen, die jährlich den Berg in Tansania besuchen, sollen bis zu 100.000 werden. Das Ministerium lässt gerade prüfen, ob und wie so eine Seilbahn möglich wäre.

Kritik an den Plänen gibt es von lokalen Guides. Sie verdienen ihren Unterhalt damit, Menschen auf den Berg zu bringen. Klettern ist aktuell der einzige Weg auf den Kibo. Eine Wanderung dauert etwa eine Woche.