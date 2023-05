Die Banane ist in Gefahr - schon lange, weil auf den Plantagen vom Nahen Osten bis Südamerika ein Pilz umgeht, der nach und nach alle Stauden verwelken lässt.

Jetzt haben Forschende in Australien einen Ausweg gefunden. Sie haben die verbreitete Cavendish-Banane genetisch so verändert, dass sie weitgehend resistent gegen den Pilz ist. Dafür wurde ein Gen einer wilden Bananensorte eingesetzt. Für die neue Banane ist jetzt in Australien die Zulassung für den Anbau und den Verkauf beantragt. Erst einmal soll die Gen-Banane aber nur eine Lösung für den Notfall sein, wenn es keine andere Rettung mehr für die heimischen Plantagen gibt.

Die Bananenpflanzen haben dem Pilz nichts entgegenzusetzen, weil auf den Plantagen nur Bananen mit der gleichen Erbanlage wachsen. Sie pflanzen sich nicht selbst fort und können daher keine Abwehrmechanismen gegen Krankheiten entwickeln. Manche Fachleute fordern daher, dass man lieber über die Art des Anbaus nachdenkt.