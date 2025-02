Wenn Kinder Schmerzen haben, hilft es natürlich am besten, wenn eine vertraute Person sie tröstet.

Aber das ist nicht immer möglich: Eltern sind oft nicht dabei, wenn sich ein Kind in der Schule oder beim Sport verletzt. Was den Schmerz aber lindern kann, sind Fotos mit angenehmen Motiven - das berichten Forschende der Justus-Liebig-Universität in Gießen. Sie haben Kinder zwischen 8 und 13 Jahren untersucht. Denen wurden auf den Unterarmen leichte, aber anhaltende Hitzereize gesetzt. Dabei guckten die Kinder auf verschiedene Motive. Kinder empfanden weniger Schmerz, wenn sie das Gesicht ihrer Mutter sahen. Das Gesicht einer fremden Frau half auch, aber nur, wenn die lächelte. Positiv wirkten auch schöne Tierbilder - etwa von springenden Delfinen. Traurige oder unheimliche Bilder hatten einen gegenteiligen Effekt - die Kinder empfanden messbar mehr Schmerz.

Das Forschungsteam schreibt: Bilder können helfen, Kinder emotional zu unterstützten - zum Beispiel bei einem medizinischen Eingriff, der weh tut.