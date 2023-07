Ein Superhelden-Chatbot könnte Kindern helfen, sich besser zu fühlen.

Forschende aus den USA arbeiten an einer neuen App, die das Selbstbewusstsein und den Umgang mit Gefühlen bei Kindern stärken soll - sozusagen ein pädagogischer Chatbot. Erste Ergebnisse haben sie vor Kurzem auf einer Konferenz vorgestellt. Laut dem Forschungsteam lernen Kinder durch den Chatbot, was unterstützende Selbstgespräche sind und wie man sie führt. Also sowas ähnlich wie: "Hey, ich bin zwar gerade sauer, aber das ist okay. Beim nächsten Mal mache ich es besser."

Für die Studie haben zehn Geschwisterpaare eine Woche lang mit einem interaktiven Erzähler in der App über einen Superhelden gesprochen. Indem sie über seine Abenteuer nachdachten, lernten die Kinder, besser mit sich selbst zu kommunizieren - sowohl laut als auch stilll im Kopf. Einige Kinder sagten, dass es ihnen nach den Übungen mit der App im Alltag leichter fiel, Probleme mit sich selbst auszumachen. Wie lange der positive Effekt durch die App anhält, ist noch nicht klar.