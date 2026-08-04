In vielen Ländern wird ja gerade diskutiert, ab welchem Alter Kinder Social Media nutzen dürfen.

Eine neue Studie mit den Daten von rund 5000 italienischen Schülerinnen und Schülern zeigt jetzt: Je früher Kinder ihr erstes eigenes Social-Media-Konto haben, desto schlechter sind ihre Noten in Mathe und in der Muttersprache Italienisch.

Das Forschungsteam schreibt im Fachjournal Nature Human Behaviour: Kinder, die schon mit elf bei Social Media aktiv sind, schneiden in der Schule deutlich schlechter ab als andere, die erst mit 14+ in Social Media einsteigen. Der Unterschied entspricht bis zu einem halbem Schuljahr Lernrückstand. Die frühen Social-Media-Nutzenden wiederholen auch öfter eine Klasse. Nur in Englisch sind sie genauso gut wie der Durchschnitt - wahrscheinlich wegen der vielen englischsprachigen Social-Media-Inhalte.

Die Forschenden vermuten: Wer ständig durch die Apps abgelenkt ist, kann sich nicht gut aufs Lernen konzentrieren und hat auch nicht so viel Zeit dafür. Vielleicht überlastet die Menge an Informationen aber auch das Gehirn von Kindern.

