Forschende haben in ihrer Studie im Fachmagazin The Lancet Datenbanken und andere Fachartikel ausgewertet. Sie schätzen, dass im Jahr 2023 weltweit etwa 54 Millionen Frauen von Unfruchtbarkeit betroffen waren, im Alter von 35 bis 49 Jahren - das ist die Altersgruppe, auf die sich die Studie konzentriert hat. Die Forschenden erwarten, dass der Wert in den nächsten zehn Jahren weiter hochgeht: auf 80 Millionen. Laut Studie hat etwa jedes zehnte Paar Probleme damit, Kinder zu bekommen.

Die Studie trägt nur Fallzahlen zusammen. Es gibt keine Aussage dazu, wie sich das persönliche Risiko von Frauen entwickelt hat, unfruchtbar zu sein. Eine mögliche Erklärung der Zahlen ist, dass mehr Frauen versuchen, im höheren Alter schwanger zu werden - und dann Unfruchtbarkeit auch öfter auffällt.