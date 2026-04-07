Wenn kleine Kinder lange alleine vor dem Bildschirm sitzen, dann haben sie es später im Leben schwerer.

Das zeigen zumindest die Ergebnisse eine Studie der Florida Atlantic Universität und der Aarhus Universität. Untersucht wurden mehr als 500 Kita-Kinder im Alter von 4 und 5 in Dänemark. Die Eltern sollten angeben, wie oft und wie lange die Kinder alleine vor dem Bildschirm sitzen, und das Kita-Personal sollte angeben, welche sprachlichen und emotionalen Probleme die Kinder haben.

Raus kam: Kinder, die überdurchschnittlich oft alleine vor dem Bildschirm saßen, hatten eher Sprachschwierigkeiten. Und durch diese Sprachschwierigkeiten hatten sie dann eher soziale und emotionale Probleme. Die Forschenden sagen: Videos helfen Kindern nicht dabei, Sprache zu lernen. Das passiert nur durch Interaktion. Eltern sollten also bei der Bildschirmzeit mit dabei sein und mit den Kindern reden.)