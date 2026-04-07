Das zeigen zumindest die Ergebnisse eine Studie der Florida Atlantic Universität und der Aarhus Universität. Untersucht wurden mehr als 500 Kita-Kinder im Alter von 4 und 5 in Dänemark. Die Eltern sollten angeben, wie oft und wie lange die Kinder alleine vor dem Bildschirm sitzen, und das Kita-Personal sollte angeben, welche sprachlichen und emotionalen Probleme die Kinder haben.
Raus kam: Kinder, die überdurchschnittlich oft alleine vor dem Bildschirm saßen, hatten eher Sprachschwierigkeiten. Und durch diese Sprachschwierigkeiten hatten sie dann eher soziale und emotionale Probleme. Die Forschenden sagen: Videos helfen Kindern nicht dabei, Sprache zu lernen. Das passiert nur durch Interaktion. Eltern sollten also bei der Bildschirmzeit mit dabei sein und mit den Kindern reden.)