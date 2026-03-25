Hand-Fuß-Mund, Angina und dann noch Noro-Viren - und das alles in einem Monat - wenn Kinder in die Kita kommen, haben Eltern oft das Gefühl, Dauergast beim Arzt zu sein.

Eine Überblicksstudie eines Forschungsteams - allesamt selbst Eltern - wollte wissen, wieviele Infekte eigentlich "normal" sind. Demnach hat ein einjähriges Kind, das in die Kita kommt, in den ersten zwölf Monaten im Schnitt 12 bis 15 Atemwegsinfekte, zwei Magen-Darm-Erkrankungen und ein bis zwei Infekte mit Hautausschlag. Das hat nichts mit der Fitness der Kinder oder der Hygiene der Kita zu tun, sondern mit dem Immunsystem der Kinder. Im ersten Lebensjahr profitiert das Kind noch von den Antikörpern, die es durch die Mutter bekommen hat. Danach lässt dieser Schutz nach.

Die Forschenden sagen, dass Arbeitgeber anerkennen sollten, dass Eltern kleiner Kinder regelmäßig freinehmen müssen, um ihre Kinder zu betreuen und auch selbst häufiger krank sind.

Einen Lichtblick gibt es: In den ersten Schuljahren sind die ehemaligen Kita-Kinder dann seltener krank als Zuhause-betreute Kinder.