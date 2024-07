Habt Ihr Euch auch schon über eine schlechte Note geärgert? Dann habt Ihr jetzt eine neue Erklärung dafür: Schuld könnte der Raum sein.

Denn eine Studie im Journal of Environmental Psychology zeigt, dass es einen Zusammenhang zwischen den Noten und der Deckenhöhe im Klausurraum gibt.

Die Forschenden haben Daten von über 15.000 Studierenden ausgewertet. Und in größeren Räumen mit hohen Decken schnitten die Studierenden schlechter ab als bei Klausuren, die in kleineren Räumen geschrieben wurden.

Ob das jetzt an der Deckenhöhe an sich liegt oder vielleicht an anderen Faktoren, wie der Temperatur oder Luftqualität können die Forschenden nicht sagen. Auch, dass die Studis vielleicht weiter auseinander sitzen, könnte eine Erklärung sein.

In Experimenten mit VR-Brillen wurde Probanden außerdem vorgegaukelt in einem größeren Raum zu sitzen. Bei ihnen hat das Gehirn schon ohne Klausur so reagiert als würde es sich gerade auf eine schwierige Aufgabe konzentrieren.