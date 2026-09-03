Der beste Kleber ist einer, der so lange und fest klebt, wie er kleben soll. Und dann, wenn man ihn nicht mehr braucht, soll er sich einfach lösen. Forschende der Virginia Tech Uni in den USA haben gleich zwei solcher Klebstoffe entwickelt.

Der eine ist ein Klebeband, bei dem man die Klebeschicht und das Trägerband gemeinsam recyceln kann, und zwar mit Hilfe von gängigen Chemikalien. Das Klebeband hält den Forschenden zufolge besser als Panzertape.

Der zweite Klebstoff aus dem Institut ist wohl sogar noch stärker. Er hat die Konsistenz von dem Kaugummi-artigen Kleber, mit dem man zum Beispiel Poster an die Wand kleben kann, ist aber durchsichtig. Die Forschenden haben damit ein Klebeband hergestellt und das war dann viermal so stark wie Panzertape. Auch dieser Kleber lässt sich mit gängigen Chemikalien wieder lösen. Allerdings ist er nicht komplett recycelbar, denn dabei bekommt man nicht die exakten Ausgangsstoffe zurück.

Die Forschenden wollen jetzt daran arbeiten, den Recyclingkreis auch bei diesem Klebstoff zu schließen.

