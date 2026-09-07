Als Klamottenfarbe für Sonne und Hitze gilt Weiß: Weiße Kleidung reflektiert einen großen Teil des Sonnenlichts und heizt sich deshalb nicht so auf.

Allerdings: Vielleicht ist bald Violett das neue Weiß. Es geht dabei allerdings nicht um die Farbe, sondern um eine neue Art von Textilien. Forschende aus China und Australien haben mit einem Material experimentiert, das ZIF-67. Das reflektiert vor allem die Infrarotstrahlung, die uns und unsere Kleidung erwärmt. Und eine Besonderheit dieses Materials ist: Es leuchtet intensiv lila.

Forschende haben für ihre Studie Stoffe mit dem Material beschichtet. Im Tragetest war es mit dem lila Hightech-Stoff um vier Grad kühler als mit einem weißen Baumwoll-T-Shirt.