Im Schnitt besitzen die Deutschen 90 Kleidungsstücke - Socken und Unterwäsche mal ausgenommen. Und davon kommt ein Drittel so gut wie nie zum Einsatz.

Das ist das Ergebnis einer Umfrage, die die Umweltschutzorganisation Greenpeace in Auftrag gegeben hat. Demnach tragen wir nur 40 Prozent unserer Kleidung regelmäßig, also mindestens einmal alle drei Wochen. Außerdem werden immer mehr Teile schon nach weniger als einem Jahr wieder aussortiert. Das betrifft vor allem Oberteile und Hosen. Jacken und Mäntel werden häufiger und länger getragen, aber auch die werden immer häufiger schon nach einem Jahr aussortiert.

Kleidung, die kaum getragen wird, ist laut Greenpeace ein Riesen-Problem. Jedes Jahr entstünden schätzungsweise 180 Milliarden Kleidungsstücke - mehr, als die Welt je tragen könne.