Die Produktion von Textilien ist meist nicht besonders umweltfreundlich - und sorgt für viele chemische Abfälle.

Ein Forschungsteam hat jetzt ein nachhaltiges Material entwickelt. Das besteht aus Pilzfäden, selbstreinigend und selbstheilend. Den Stoff beschreiben sie im Fachjournal Science Advances. Demnach ist er grundsäzlich erstmal spröde, wird aber durch die Zugabe von Glyzerin flexibel. Praktisch ist, dass sich das Material mit Backhefe sogar biologisch einfärben lässt. Auch UV-Schutz bietet der Stoff, wenn eine zusätzliche Schicht aus Schwarzem Gießkannenschimmel aufgetragen wird. Am Ende entsorgt sich das Bio-Material auch fast wie von selbst: Innerhalb von 41 Tagen baut sich der Stoff in der Erde fast vollständig ab.

Die Forschenden sagen: Bis das Material im großen Stil genutzt werden kann, muss noch eine Menge geforscht werden - vor allem zu den Themen Haltbarkeit, Waschbarkeit und Tragekomfort.