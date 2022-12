Wie führen wir eine glückliche Beziehung - zu anderen Familienmitgliedern, zu Freundinnen, Freunden oder auch zur Liebes-Partnerin und zum Partner?

Eine kleine Studie mit 24 Jugendlichen der Uni Exeter in Großbritannien hat ergeben, dass die meisten der befragten Jugendlichen stereotype Erwartungen an Beziehungen hatten - und zwar aus Film und Fernsehen kommend. Die Forschenden nennen das "disneysierte" Erwartungen. Gleichzeitig erlebten die Jugendlichen in ihren Familien eher schlechte Vorbilder für Beziehungsführung.

Die Forschenden schlagen deshalb vor, dass Beziehungsführung ein Teil vom Schulunterricht wird. Wie sie sagen, wünschen sich die Jugendlichen in der Schule mehr als nur Sexualkunde-Unterricht. Die 14- bis 18-Jährigen gaben an, mehr über Kommunikation und über den Umgang mit Erwartungen von anderen und Konflikten lernen zu wollen. Dabei ging es ihnen explizit nicht nur um romantische Beziehungen, sondern allen voran um den Umgang innerhalb der Familie.