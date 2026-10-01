10.000 Schritte am Tag - dieses Ziel setzen sich ja manche Erwachsene gerne, wenn's um Bewegung geht.

Allerdings liegt das deutlich unter der Schrittzahl, die kleine Kinder laufen: Die schaffen nämlich im Schnitt rund 18.000 Schritte am Tag. Das berichtet ein internationales Forschungsteam im Fachmagazin The Lancet Child and Adolescent Health. Für ihre Studie haben die Forschenden Bewegungsdaten von Drei- und Vierjährigen aus mehr als 40 Ländern ausgewertet. Dafür trugen die Kinder einen Sensor an der Hüfte.

Ergebnis: Dreijährige liefen im Schnitt pro Tag 17.500 Schritte und Vierjährige fast 19.000 Schritte. Dabei gab's allerdings große individuelle Unterschiede, sagen die Forschenden: Während manche Kinder sehr aktiv waren mit fast 30.000 Schritten, bewegten sich andere mit nur rund 1.000 Schritten viel zu wenig.

Die Weltgesundheitsorganisation WHO empfiehlt für Kinder von drei und vier Jahren mindestens 180 Minuten Bewegung über den Tag verteilt. WHO-Schrittvorgaben gibt es nicht - auch nicht für Erwachsene.