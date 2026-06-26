Dass hier die Temperaturen derzeit so hoch sind, die Hitze so lange dauert und sich über ein so großes Gebiet erstreckt, hat eindeutig mit dem Klimawandel zutun.

In ihrer Analyse schreiben Forschende der internationalen Gruppe World Weather Attribution, dass es sich um die bisher schwerste Hitzewelle in Westeuropa handelt. Das Wetterphänomen El Niño spielt bei der Intensität - anders als der menschliche Einfluss - keine Rolle.

Die Forschenden haben die aktuelle Lage unter anderem mit einer ebenfalls außergewöhnlich Hitzewelle von 1976 verglichen. Die vor 50 Jahren war tagsüber aber noch dreieinhalb Grad kälter ausgefallen. Sie sagen: Wenn wir Menschen in Zukunft noch höhere Temperaturen vermeiden wollen, müssen wir sofort damit aufhören, fossile Brennstoffe wie Öl und Gas als Energie zu nutzen. Wir müssen komplett auf Erneuerbare umsteigen.

Von allen Kontinenten erwärmt sich Europa am schnellsten: Hitzewellen werden hier immer wahrscheinlicher und stärker und verursachen mehr Todesfälle als alle anderen Naturgefahren zusammen.