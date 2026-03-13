Die schnellen Klimaveränderungen bedeuten für Lebewesen auf der Erde oft Stress.

Auf der Südhalbkugel profitiert dagegen eine Kolonie an Königspinguinen von der Erwärmung. Zu dem Ergebnis kommt eine Studie im Fachmagazin Science Advances mit tausenden Königspinguinen auf einer Inselkette in der Antarktis. Denn: Durch die Erwärmung paaren sich die Vögel inzwischen 19 Tage früher als noch 2000. Deswegen ist offenbar auch ihr Brut-Erfolg gestiegen. Im Jahr 2000 lag der bei 40 Prozent der gelegten Eier. 2023 kamen schon gut 60 Prozent durch.

Eine beteiligte Forscherin sagt, dass keine andere Spezies bekannt sei, die sich so gut an die Klimaveränderungen anpasst. Allerdings könnte der Vorteil nur von begrenzter Dauer sein, weil sich das Klima schnell verändert.