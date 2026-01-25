Wälder sind wichtig, um den Klimawandel weltweit zu verlangsamen. Aber wie kann man kontrollieren, dass ein Wald auch gut wächst?

Das Team einer Studie im "Journal of Remote Sensing" hat das mit Satelliten-Daten umgesetzt. Die Forschenden haben sich eine Region im Süden Chinas genauer angesehen und Satellitenbilder davon ausgewertet. Sie konnten rekonstruieren, um wie viele Meter die Bäume seit den 1980er Jahren gewachsen waren. Damals lag die durchschnittliche Baumkronen-Höhe noch bei über sechs Metern, mehr als 30 Jahre später waren es knapp vier Meter mehr. Künstliche Intelligenz half dabei, die alten nicht so hochauflösenden Satellitendaten zu interpretieren.

Die Forschenden sagen, dass ihr jahrzehnte-übergreifender Ansatz weltweit funktionieren würde. Dann könnte zum Beispiel Wiederaufforstung genauer untersucht werden, bis hin zu einer Berechnung der CO2-Bilanz von Wäldern vom All aus.