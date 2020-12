Die US-Klimabehörde hat errechnet, dass die Temperatur fast ein Grad Celsius über dem Durchschnitt liegt. Nur der November 2015 war noch etwas wärmer.

Weltweit gab es aber auch Unterschiede: Die größten Abweichungen vom Durchschnitt gab es vor allem in weiten Teilen der USA, Nordeuropa, Nordasien und in Australien. In der westlichen Antarktis lagen die Temperaturen nicht nur ein, sondern 3 Grad über dem Durchschnitt.

Und der Trend ist eindeutig: Alle zehn der wärmsten November seit Beginn der Aufzeichnungen wurden seit 2004 erfasst, die fünf wärmsten seit 2013.