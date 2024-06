Wie fühlt es sich an: das Klima in 60 Jahren?

Hinweise darauf bietet eine App: Erstellt wurde sie von einem US-Umweltforscher der Universität Maryland. Es ist eine interaktive Karte: Man kann tausende Orte eingeben und dann durch einen Klick herausfinden, wie das Klima dort im Jahr 2080 sein könnte. Dabei kann man zwei Szenarien auswählen. Nummer 1: Die Emissionen bleiben hoch, die Erde erwärmt sich stark. Szenario 2: Wir schaffen es, die Pariser Klimaziele einzuhalten.

Machen wir es konkret: Unsere Hauptstadt. Im ersten Szenario wird es in Berlin laut der App in 60 Jahren im Schnitt mehr als fünf Grad wärmer sein als heute. Die Sommer werden trockener, die Winter feuchter. Vergleichbar sei das Klima dann mit dem, wie es heute in Nord-Italien ist. Wenn die Emissionen aber deutlich reduziert werden, dann werde sich das Klima wenig verändern und dem in Rheinland-Pfalz ähneln.

Für die Berechnungen nutzte der Forscher unter anderem Daten des Klimarates IPCC.