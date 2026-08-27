Wenn's richtig heiß ist, dann kann es jeder spüren: Grünflächen - vor allem mit Bäumen - die helfen, Städte zu kühlen.

Und trotzdem beziehen viele Großstädte in Europa solche Grünflächen kaum ein, wenn es um ihre eigene Klimaanpassung geht. Das zeigen Auswertungen von Klimastrategien aus 25 europäischen Großstädten. Da haben sich Forschende der Unis in Halle und Gießen alle knapp 2.500 einzelnen Überlegungen angeschaut, die konkret gegen die Folgen des Klimawandels getan werden könnte. Nur in etwa 290 Punkten ging es um neue Grün- und Freiflächen.

Meistens sollten Emissionen und Abgase reduziert werden, um die Klimaziele zu erreichen. Es ging weniger um direkte Klimaanpassung. Dabei gab's allerdings große Unterschiede zwischen den Städten: Wien zum Beispiel hat in 30 Plänen neue Grünflächen mit drin, dagegen Stockholm in Schweden gar nicht.

Für die Studie im Online-Journal "Progress in Disaster Science" wurden Strategiepapiere ausgewertet, nicht deren tatsächliche Umsetzung.