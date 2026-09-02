Die Klimabilanz von E-Autos ist um 41 Prozent besser als die von Verbrennern.

Das hat ein Team der TU München ausgerechnet. Eingeflossen sind Daten nicht nur zum Verbrauch, sondern auch Emissionen, die bei der Herstellung und bei der Entsorgung anfallen.

Im Hinblick darauf fordern die Forschenden, dass die EU E-Autos nicht mehr als 100 Prozent klimaneutral labeln sollte. Denn in die EU-Bilanz fließen nur die Treibhausgas-Emissionen ein, die aus dem Auspuff kommen. Nach Meinung der Forschenden sollten Herstellung und Entsorgung in der Klimabilanz berücksichtigt werden.

Egal, ob E-Auto oder Verbrenner: Klimaschonender sind in der Regel Bus, Bahn, Rad oder zu Fuß Gehen.