Der August 2026 stellt neue Negativ-Rekorde auf, bezogen auf die Erderwärmung.

Denn der Klimadienst Copernicus meldet, dass der vergangene Monat nicht nur der wärmste jemals gemessene August war, seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Die Durchschnittstemperatur lag dabei weltweit bei 16,96 Grad Celsius. Sondern dieser August war auch der weltweit wärmste jemals gemessene Monat - gemeinsam mit dem Juli 2023. Die Differenz zwischen beiden Monaten beträgt weniger als 0,01 Grad Celsius.

Außerdem gab's einen negativen Wärmerekord in den Weltmeeren: Da lag die Oberflächentemperatur im Schnitt im August bei 21,07 Grad. Darin einbezogen sind alle Meere außer die in den Polarregionen.

Ursache für die Rekordtemperaturen ist laut Copernicus die globale Erwärmung durch Verbrennung fossiler Energieträger wie Öl, Kohle und Gas - und dazu kommen schnell ansteigende Meeresoberflächentemperaturen im Pazifik, die zusammenhängen mit dem Klimaphänomen El Niño.