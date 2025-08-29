Im Atlantik zirkuliert das Wasser zu Europas Gunsten:

Die sogenannte Atlantische Meridionale Umwälzströmung, zu der auch der Golfstrom gehört, transportiert von der Sonne aufgewärmtes Tropenwasser zu uns in den Norden und wie bei einem Förderband führt sie kaltes Tiefenwasser weg in den Süden. Das sorgt hier für ein vergleichsweise mildes Klima.

Unter anderem das Potsdam Institut für Klimafolgenforschung hat in verschiedenen Szenarien errechnet, dass die Umwälzströmung nach dem Jahr 2100 zusammenbrechen könnte - wenn weiter viele Treibhausgase ausgestoßen werden. Das Institut fordert, die Emissionen schnell zu senken. Andernfalls würde je nach Treibhausgasmenge früher oder später ein Kipppunkt erreicht, der die Umwälzströmung unterbrechen kann. Das würde für trockenere Sommer und härtere Winter hier im Nordwesten Europas sorgen, außerdem würde das die tropischen Regenzonen verschieben.

