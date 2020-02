Inzwischen demonstrieren auch ältere Menschen für mehr Klimaschutz. Die Entwicklung haben sich Forschende aus Berlin angesehen. Sie haben untersucht, wer bei den globalen Klimastreiks im März und im September 2019 mitgemacht hat, und zwar in Berlin und Bremen bzw. in Berlin und Chemnitz. Im März waren die Fridays for Future Teilnehmenden im Schnitt 19 Jahre alt, im September dann 31 Jahre. Die Forschenden haben auch gefragt, welche Rolle Greta Thunberg für die Demonstrierenden gespielt hat. Viele Befragte gaben an, dass die Schwedin ihr Interesse am Klimawandel verstärkt hat. Aber für die Entscheindung mitzustreiken, war Greta offenbar nicht so wichtig.

Die Untersuchung ist Teil einer größeren internationalen Studie über die Fridays for Future Bewegung. Auch in anderen Ländern demonstrieren inzwischen mehr ältere Menschen mit.