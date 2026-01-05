Die Klimakrise bedroht in Deutschland vor allem Orte an der Nordsee - am meisten die Stadt Wilhelmshaven.

Zu diesem Ergebnis kommt der Klimarisikoindex, den das Institut der Deutschen Wirtschaft (IW) und die Ergo Versicherung entwickelt haben. Der Index basiert auf Modellrechnungen für alle 400 Kreise und kreisfreien Städte in Deutschland. Er zeigt auf, wie stark die Infrastruktur dort durch extremes Wetter getroffen werden könnte - jetzt und im Jahr 2050.

Die größten Gefahren gehen laut den IW-Fachleuten von Sturm und Starkregen aus, was gerade Orte an Küsten und Flüssen betrifft. In Zukunft könnte aber auch Hitze ein größeres Problem werden, vor allem in Brandenburg. Das geringste Risiko, getroffen zu werden von Auswirkungen der Klimakrise, hat laut dem Index die Stadt Kempten im Allgäu.

Die Fachleute sagen, dass viele Kommunen mehr Geld brauchen, um sich auf die Klimakrise vorzubereiten.