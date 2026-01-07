Deutschland hat das selbstgesteckte Klimaziel im letzten Jahr erfüllt.

Zu dem Schluss kommt eine Studie der Denkfabrik Agora Energiewende. Dabei fällt aber auf: Der Klimaschutz ist etwas ausgebremst. Denn der CO2-Ausstoß ist weniger stark gesunken als noch im Jahr davor. In den Bereichen Verkehr und Gebäude ist letztes Jahr sogar mehr CO2 ausgestoßen worden.

Das Studienteam warnt deshalb: Die Klimaziele für 2030 könnten in Gefahr sein. Damit die erreicht werden, müsste Deutschland vier Mal so viel Kohlenstoffdioxid einsparen wie letztes Jahr.

Dafür braucht es zum Beispiel mehr Strom aus Erneuerbaren. In dem Bereich gibt's gute Nachrichten: Es sind viele neue Anlagen gebaut worden. Außerdem gab's letztes Jahr eine Rekordmenge an Solarstrom.