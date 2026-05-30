Manche Länder setzen auf den Bau neuer Atomkraftwerke - aus Klima- oder Kostengründen.

Auch in Deutschland gibt es solche Forderungen. Nochmal auf Atomkraft umsatteln macht aber wenig Sinn, sagt das Umweltbundesamt. Es hat vom Öko-Institut ausrechnen lassen, wieviel der Bau von neuen Atomkraftwerken kosten würde und inwiefern Treibhausgase damit eingespart würden.

Heraus kam, dass neue Kernkraftwerke viel mehr Geld kosten würden, als der Bau von weiteren Wind- und Solarkraftanlagen, um auf das Ziel der Nettonull-Emissionen zu kommen. Für Menschen, die Strom verbrauchen, würde das eine teurere Kilowattstunde auf ihrer Rechnung bedeuten. Und: Neue Atomkraftwerke würden auch das Ziel, Treibhausgase unterm Strich zu vermeiden, hinauszögern: Einfach weil ihre Bauzeit zu lang ist, im Vergleich zu Anlagen von Erneuerbaren.

