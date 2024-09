In Südosteuropa war es in diesem Sommer so heiß wie noch nie seit Beginn der Aufzeichnungen.

Laut einer vorläufigen Bilanz des EU-Klimadienstes Copernicus gab es von Juni bis August 66 Tage mit starker Hitzebelastung. Im Durchschnitt sind es 29. Auch das Mittelmeer war so warm wie noch nie. Am 13. August wurden an der Meeresoberfläche im Schnitt fast 28,5 Grad Celsius gemessen. Auch Skandinavien und Finnland verzeichneten Rekordtemperaturen. In Nordwesteuropa lagen die durchschnittlichen Temperaturen von Juni bis August dagegen teils unter dem Durchschnitt. Große Unterschiede gab es auch bei den Niederschlägen. Im Südosten Europas gab es weniger nasse Tage als im Durchschnitt. Im Norden von Großbritannien, in Skandinavien und in den baltischen Staaten waren es bis zu 20 Regentage mehr als sonst.