In der Arktis geht der Klimawandel schneller voran als gedacht.

Zu diesem Schluss kommen Forschende der Uni Göteborg in zwei Studien . Sie haben die Voraussagen der gängigen Klimamodelle verglichen mit tatsächlichen Klima-Daten, die vor Ort erhoben wurden. Dabei zeigte sich, dass die Klimamodelle bisher die Folgen des Klimawandels in der Arktis unterschätzen.

Laut den Forschenden unterschätzen die Modelle zum Beispiel die Temperatur und Wassermengen in einer Meeresströmung, die eher warmes Wasser in die Arktis bringt. Die Forschenden vermuten deshalb, dass der Klimawandel in der Arktis viel schneller voranschreiten wird als bisher vorausgesagt. Um die Klimamodelle genauer zu machen, müssten dringend mehr Daten in der Arktis gesammelt werden.