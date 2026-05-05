Mikroplastik in unserer Umwelt sorgt für viele Probleme - die Erderwärmung kommt einem da vielleicht nicht als Erstes in den Sinn.

Aber auch daran ist Mikroplastik beteiligt. Laut einer Studie im Fachmagazin Nature Climate Change werden die kleinen Plastikpartikel in der Luft durch Sonnenstrahlung erwärmt und geben diese Wärme dann an ihre Umgebung ab. Mikroplastik heizt also die Erde mit auf, wenn auch nur zu einem sehr kleinen Anteil. Die Forschenden hinter der Studie sagen allerdings, dass dieser Effekt bisher nicht in Klimamodellen berücksichtigt wurde.

Für die Studie wurde unter anderem im Labor gemessen, wie viel Wärme Plastikteilchen in bestimmten Größen aufnehmen können. Die Forschenden vergleichen das Plastik mit Ruß in der Luft. Auch der sorgt dafür, dass sich die Erde weiter aufheizt.