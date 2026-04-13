Der Klimawandel sorgt für höhere Temperaturen - Das sorgt teilweise auch dafür, dass sich die Baumgrenzen verschieben.

Bäume könnten also weiter oben an Bergen wachsen, weil es dort länger warm ist. Aber so einfach ist es nicht, schreiben jetzt Forschende unter anderem von der Akademie der Österreichischen Wissenschaften in Innsbruck. Sie zeigen in einer Studie, dass die Wirklichkeit komplexer ist.

Zwischen 2000 und 2020 verschob sich die Baumgrenze weltweit zwar in 42 Prozent der Fälle nach oben, in 25 Prozent der Fälle aber auch nach unten, also talwärts. Das zeigen Satelliten-Daten. Ein Grund ist örtliche Trockenheit. Manchmal finden Bäume in Bergregionen nicht mehr genügend Wasser um zu wachsen. Eine noch größere Rolle spielen Brände. Die sorgen für Bodenerosion und schlechtere Bedingungen für größere Pflanzen.