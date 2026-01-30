Eisbären haben durch den Klimawandel immer weniger Lebensraum. Aber obwohl das Eis schmilzt, geht es einigen Eisbären besser als zuvor.

Nach einer Studie im Fachjournal Scientific Reports sind die Eisbären auf Spitzbergen sogar fetter als noch vor ein paar Jahren. Die Forschenden erklären sich das unter anderem dadurch, dass Rentiere und Walrosse nicht mehr so sehr von Menschen gejagt werden. Dadurch gibt es mehr Beute für die Eisbären. Außerdem sammeln sich Robben auf immer kleineren Eis-Schollen. Das macht die Jagd für die Eisbären leichter.

Die Forschenden gehen aber trotzdem davon aus, dass die Erderwärmung den Eisbären langfristig schadet. Wenn noch mehr Eis schmilzt, dann müssen die Eisbären längere Strecken zurücklegen, um überhaupt jagen zu können. An anderen Orten lässt sich dadurch schon ein Rückgang der Eisbären-Population beobachten.