In den Alpen bei Berchtesgaden ist die sogenannte Eiskapelle eingestürzt, eine Art Eishöhle auf rund 900 Metern Höhe.

Die Eiskapelle war ein beliebtes Ziel für Wanderer. Jetzt wird davor gewarnt, das Gebiet zu betreten, denn wegen des Einsturzes besteht Steinschlaggefahr. Ein Eisbogen der Formation steht noch, aber auch der wird wohl noch zusammenbrechen.

Laut dem Nationalpark Berchtesgaden ist der Einsturz eine Folge des Klimawandels. In den letzten Jahren ist in der Gegend schon sehr viel Eis verloren gegangen. Forschende hatten das Verschwinden der Eiskapelle vorhergesagt. Aber dass es schon jetzt passiert, war nicht erwartet worden.

Der Leiter des Nationalparks nannte es bedrückend und schockierend, dass die Eiskapelle jetzt weg ist. Er wies darauf hin, dass vor über 200 Jahren der Forscher Alexander von Humboldt sie schon besucht hat.

Bilder der Eiskapelle gibt's beim Bayerischen Rundfunk.